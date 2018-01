Le joueur de tennis canadien Daniel Nestor aura tiré une leçon même avant sa première participation à l’Omnium canadien qui lui aura servi tout au long de sa carrière légendaire.

À peine âgé de 16 ans à l’époque et classé au 923e rang en simple, l’organisation du tournoi de Montréal lui avait décerné un laissez-passer en 1989. Nestor a fait l’erreur de regarder plus loin que son opposant au premier tour et a tout de suite observé qui l’attendrait au deuxième tour — un affrontement possible face à la première raquette mondiale John McEnroe.

«Je ne comprenais pas ce qui se passait, se souvient Nestor en riant. J’étais tellement énervé et inquiet de ce qui allait se produire que je ne me suis pas vraiment concentré sur l’adversaire que j’allais affronter au premier tour. Il était évidemment bien meilleur que moi de toute façon et il m’a battu très facilement.»

Ça n’a pris que quelques années seulement après que Nestor eut rejoint les rangs professonniels pour que les autres joueurs regardent où il allait aboutir lors du tirage.

À ses débuts, Nestor jouait en simple avant de se concentrer sur le jeu en double. Et c’est à ce niveau qu’il a su faire sa marque, remportant une médaille d’or olympique en 2000 et quatre Grands Chelems et tous les tournois importants du circuit de l’ATP.

Présentement âgé de 45 ans, sa dernière saison ne fut pas de tout repos. En effet, le tennisman a changé plusieurs fois de partenaire et a été tenu hors du cercle des vainqueurs pour la première fois en 24 saisons. L’été dernier, Nestor a annoncé que la saison 2018 serait sa dernière campagne sur le circuit professionnel.

Il a planifié se retirer après la Coupe Rogers à Toronto ou suite aux Internationaux des États-Unis à New York.

«C’est toujours mon plan, a affirmé Nestor lors d’une récente entrevue. Il faudrait que j’obtienne des résultats remarquables pour que je change d’idée.»

La décision a été prise après que Nestor eut connu plusieurs mauvaises sorties en 2017. Il a amorcé la saison au 15e rang et a dégringolé au classement pour terminer en 56e position.

«Avant la dernière campagne, je sentais que je pouvais encore remporter de gros tournois, a raconté Nestor, qui a remporté 91 titres en double en carrière. Je crois que ç’a changé un peu. La dernière année a été très révélatrice pour moi.»

Nestor fera équipe avec l’Autrichien Philipp Oswald lors de l’Omnium du Qatar qui débutera cette semaine. Ils entameront leur saison mardi face au duo autrichien classé deuxième tête de série, composé d’Oliver Marach et Mate Pavic de la Croatie.

Le tennisman jouera par la suite en compagnie de l’Américain Donald Young avant de se jumeler avec Jonathan Erlich d’Israël lors des Internationaux de l’Australie.

Pour un joueur qui a passé la majorité de sa carrière en compagnie de partenaires stables comme Mark Knowles, Nenad Zimonjic et Max Mirnyi, d’avoir un changement de formation de façon régulière a été une situation très éprouvante.

«Ce n’est pas facile, mais je n’ai pas vraiment le choix, a avoué Nestor. Lorsque tu dégringoles au classement et que tu vieillis, les meilleurs joueurs ne veulent plus nécessairement jouer avec toi. Je m’y suis habitué.»

Nestor n’a cependant pas l’intention de se diriger lentement vers la ligne d’arrivée durant sa saison finale. Il prévoit demeurer agressif, et souhaite utiliser sa force de frappe et ses différents services à son avantage lors de son dernier tour de piste.

Knowles a profité de ses deux longues séquences aux côtés de Nestor. Les deux joueurs ont remporté leur premier titre en 1994 et ont poursuivi leur route ensemble durant les cinq années suivantes.

Nestor a par la suite subi une intervention chirurgicale à l’épaule en 2000 et est revenu au jeu afin de mettre la main sur la médaille d’or olympique avec Sebastien Lareau à Sydney aux Jeux olympiques d’été. Nestor et Knowles ont été réunis de nouveau de 2002 à 2007.

Knowles, qui a pris sa retraite en 2012, est étonné que Nestor soit toujours sur le circuit professionnel à la mi-quarantaine.

Le plus récent titre de Nestor remonte en octobre 2016 à Antwerp en compagnie d’Edouard Roger-Vasselin.

Malgré un rendement de 21-30 la saison dernière, le Canadien affiche tout de même un dossier de 1,056-467 en double et sera reconnu comme l’un des plus grands de son sport.

Les jumeaux américains Bob et Mike Bryan sont les seuls joueurs à avoir remporté plus de titres que lui.

La Coupe Rogers qui se déroulera à Toronto en août sera certainement l’un des événements qui seront encerclés sur le calendrier de Nestor.

«Ce sera ma 30e participation à la Coupe Rogers, a ajouté Nestor. Ce sera difficile de partir à la fin de ce tournoi. Évidemment, ça me rappelle toujours de bons souvenirs et c’est un tournoi que je dispute dans la ville natale. Ce sera assurément difficile.»