SHENZHEN, Chine — La Russe Maria Sharapova a réussi 11 as et a sauvé sept des 10 balles de bris qu’elle a accordées à sa rivale pour finalement vaincre l’Américaine Alison Riske 4-6, 6-3, 6-2 et atteindre les quarts de finale, mardi, à l’Omnium de Shenzhen.

Au prochain tour, la détentrice de cinq titres majeurs affrontera la Kazakh Zarina Diyas, qui a surpris la Chinoise et troisième tête de série Zhang Shuai 6-3, 6-7 (5), 6-4.

«Même si j’aurais préféré une victoire plus rapide et facile, c’est ce genre de matchs dont vous avez besoin, particulièrement lors de la courte préparation en prévision des Internationaux d’Australie», a dit Sharapova.

Plus tôt mardi, la Tchèque Kristyna Pliskova a vaincu la championne des Internationaux de France Jelena Ostapenko 6-1, 6-4.

Ostapenko, qui a vaincu Serena Williams dans un match hors-concours à Abou Dhabi samedi, n’a pas été en mesure de maîtriser le puissant service de Pliskova.

«J’étais un peu nerveuse en deuxième manche, mais mon service était à point aujourd’hui et ça m’a beaucoup aidée», a dit Pliskova.

Au prochain tour, Pliskova croisera le fer avec Ana Bogdan, qui a gagné 6-4, 6-2 contre Camila Giorgi.

Aryna Sabalenka a aussi atteint les quarts de finale grâce à une victoire de 6-1, 6-0 face à Danka Kovinic, tandis que Timea Babos a battu Magda Linette 6-2, 6-1.