GREEN BAY, Wis. — Les Packers de Green Bay ont annoncé que Ted Thompson n’agira plus comme directeur général de l’équipe, mais demeurera au sein de la direction en tant que conseiller aux opérations football.

Les Packers (7-9) ont confirmé la nouvelle mardi, après avoir terminé la saison avec une fiche perdante pour une première fois depuis 2008.

La victoire des Packers au Super Bowl en 2010 demeurera le fait saillant des 13 saisons de Thompson comme directeur général de l’équipe.

«Sous ses ordres, les Packers ont connu une période remarquable de succès, incluant notre 13e titre mondial, quatre participations au Championnat de l’Association nationale et huit participations consécutives aux éliminatoires, a dit le président et chef de la direction des Packers, Mark Murphy, dans un communiqué. L’organisation, les partisans et la communauté sont reconnaissants d’avoir pu compter sur l’un des meilleurs directeurs généraux de l’histoire de la NFL à la tête de nos opérations football.»

Les Packers ont conclu la saison en encaissant un revers de 35-11 face aux Lions de Detroit, dimanche. L’équipe a glissé sous la barre des ,500 après qu’elle eut perdu les services du quart Aaron Rodgers pour neuf rencontres en raison d’une fracture de la clavicule.

L’offensive a connu des ratés avec le réserviste Brett Hundley derrière le centre et la défensive n’a pas fait le pas vers l’avant tant attendu malgré plusieurs nouveaux jeunes éléments prometteurs.

«C’est un endroit spécial et nous avons connu du succès, mais ce sont les relations personnelles qui m’ont le plus touché, a dit Thompson dans un communiqué. Ce sport appartient aux joueurs et j’apprécie les sacrifices qu’ils ont faits pour les Packers. Je compte continuer d’aider l’équipe dans mon nouveau rôle, alors que nous visons un autre titre.»

Plusieurs joueurs ont parlé de la transition à venir alors qu’ils vidaient leur casier, mardi.

Le botteur Mason Crosby a affirmé qu’il espérait que «le nouveau gars va aimer ce qu’il voit».

Le vétéran demi de sûreté Morgan Burnett a déclaré qu’il respectait Thompson et ce qu’il avait fait pour l’équipe.

Thompson a été nommé directeur général le 14 janvier 2005 et a repêché Rodgers en première ronde quelques mois plus tard. Il a embauché Mike McCarthy l’année suivante.

«C’est difficile de le voir partir. Je ne serais pas ici sans lui, qui m’a donné une chance comme joueur autonome», a dit le garde de cinquième année Lane Taylor, qui est passé de joueur autonome non repêché à joueur partant.

Cependant, les standards sont élevés à Green Bay et Thompson a souvent été la cible des critiques des partisans en raison de son approche prudente avec le marché des joueurs autonomes.