PORTAGE LA PRAIRIE, Man. — Émilie et Robert Desjardins ont signé une victoire en ouverture des essais olympiques canadiens de curling double mixte, mardi.

Le duo père-fille de Chicoutimi a eu le dessus 5-3 face au couple manitobain de Dawn et Mike McEwen.

Les Desjardins ont pris les commandes en marquant deux points au premier bout grâce à l’avantage de la dernière pierre, avant d’enchaîner avec un vol d’un point au bout suivant.

Le duo gagnant du tournoi représentera le Canada aux Jeux de Pyeongchang en février, alors que le curling double mixte sera présenté pour une première fois aux Olympiques.

Dans les autres matchs du groupe A présentés en matinée, Jennifer Jones et Mark Nichols ont défait Shannon Birchard et Jason Gunnlaugson 9-3, Nancy Martin et Catlin Schneider ont écrasé Sherry Just et Tyrel Griffith 11-5 et Jocelyn Peterman et Brett Gallant ont eu le meilleur 11-4 face à Kimberly et Wayne Tuck.

Du côté des matchs du groupe B, Kalynn Park et Charley Thomas ont gagné 7-4 contre Nicole Westlund Stewart et Tyler Stewart, Laura Crocker et Geoff Walker ont défait Sherry Middaugh et John Epping 7-4, Dana Ferguson et Brendan Bottcher ont battu Kaitlyn Lawes et John Morris 8-4 et Chelsea Carey et Colin Hodgson ont signé une victoire de 6-4 face à Val Sweeting et Brad Gushue.

Quatre autres séances de jeu étaient prévues mardi.

Le tournoi rotation prendra fin jeudi. Les deux premières formations de chaque groupe accéderont aux éliminatoires, ainsi que les quatre meilleures formations suivantes au classement général. Les bris d’égalité et les premiers matchs éliminatoires seront présentés vendredi et la finale aura lieu dimanche.

Les Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, auront lieu du 9 au 25 février.