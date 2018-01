NEW YORK — Le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask, l’ailier droit des Islanders de New York Josh Bailey et l’ailier droit du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov ont été nommés respectivement la première, deuxième et troisième étoile du mois de décembre dans la LNH.

Rask a présenté un dossier de 9-0-1 avec une moyenne de 1,22 et un taux d’efficacité de ,955 et deux jeux blancs. Il a aidé les Bruins à compiler un dossier de 10-2-2 et à grimper au deuxième rang de la section Atlantique.

Bailey a dominé la LNH avec 22 points (sept buts, 15 aides), tandis que Kucherov a récolté huit buts et 12 aides en 13 rencontres.

Pour sa part, l’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser a été nommé recrue par excellence pour un deuxième mois d’affilée. Il a inscrit huit buts et cinq aides en décembre.