BUFFALO, N.Y. — Drake Batherson a enfilé l’aiguille à deux reprises pour mener le Canada vers une victoire de 8-2 face à la Suisse en quarts de finale du Championnat mondial de hockey junior, mardi.

Le Canada croisera le fer avec la République tchèque en demi-finale jeudi. Les Tchèques ont accédé au tour suivant en battant la Finlande 4-3, en tirs de barrage un peu plus tôt dans la journée.

Les Canadiens ont battu la République tchèque 9-0 le 20 décembre, lors d’un match préparatoire à London, en Ontario. Mais les Tchèques n’avaient pas utilisé leur formation régulière et venaient tout juste d’arriver en Amérique du Nord.

Brett Howden a inscrit un but et deux mentions d’assistance pour le Canada, qui a terminé en tête du Groupe A grâce à ses trois victoires et sa seule défaite en fusillade. Cale Makar, Jordan Kyrou, Conor Timmins, Dillon Dube et Maxime Comtois ont également touché la cible.

Le gardien canadien Carter Hart a repoussé 12 tirs dans la victoire.

Dario Rohrbach et Axel Simic ont répliqué du côté de la Suisse, qui a terminé au quatrième rang du Groupe B. Philip Wuthrich a bloqué 21 des 26 rondelles dirigées vers lui, mais a été contraint de céder sa place à Matteo Ritz au début du deuxième engagement, qui a stoppé 31 lancers par la suite.

Victor Mete a été laissé de côté. Le défenseur avait également été laissé de côté lors de l’entraînement lundi et l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a déclaré qu’il s’était blessé lors de la défaite du Canada face aux États-Unis vendredi dernier.

Le Canada n’a pas perdu de temps en première période. Howden a été le premier joueur à faire bouger les cordages après seulement 48 secondes de jeu, sur une descente à deux contre un avec Comtois.

Makar a par la suite doublé l’avance des siens huit minutes plus tard, avec un puissant tir du cercle droit des mises en jeu. Batherson a suivi ajoutant un troisième but lorsqu’il a sauté sur le retour de lancer de Boris Katchouk.

Batherson est revenu à la charge à 6:12 au deuxième engagement en battant Wuthrich d’un tir au-dessus du gant. Quelques instants plus tard, Kyrou a creusé l’écart 5-0, chassant du même coup le gardien Suisse.

Rohrbach a joué les troubles fêtes à 8:46 de la deuxième période, inscrivant le premier but face à Hart dans la rencontre. Hart n’avait pas accordé de but, sauf en tirs de barrage face aux États-Unis, en 106 minutes et trois secondes.

Le Canada n’a pas mis de temps avant de répliquer. Timmins a porté la marque à 6-1, alors que les deux équipes évoluaient à quatre contre quatre.

Simic a ajouté un deuxième but pour la Suisse en infériorité numérique, à mi-chemin en troisième période. Dube a lui aussi profité de ce même avantage numérique pour rétablir un écart de cinq buts au pointage.

Comtois a scellé la victoire en inscrivant un huitième but pour le Canada lors de la dernière minute de jeu.