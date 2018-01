NEW YORK — Patrice Bergeron a dénoué l’impasse en deuxième période et les Bruins de Boston ont inscrit trois buts en troisième période pour vaincre les Islanders de New York 5-1, mardi soir.

Danton Heinen, Brad Marchand, Tim Schaller et Noel Acciari ont également sonné la charge pour les Bruins, qui affichent un rendement de 7-0-2 lors de leurs neuf dernières rencontres. Tuukka Rask a bloqué 25 tirs.

Jordan Eberle a été le seul à toucher la cible du côté de la formation new-yorkaise. Jaroslav Halak a quant à lui réalisé 33 arrêts pour les Islanders, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. Josh Bailey a été blanchi de la feuille de pointage et a mis un terme à sa séquence fructueuse de 11 matchs.

Bergeron a fait dévier la passe de Marchand en deuxième période afin de dénouer l’impasse. Marchand a récolté sa 200e aide en carrière sur la séquence.

Marchand a par la suite enfilé son 16e but de la campagne à 9:04 de la troisième période, portant la marque à 3-1.

Schaller a frappé une rondelle au vol afin de procurer une avance de trois buts aux siens avec moins de cinq minutes à jouer et Acciari a ajouté un but dans un filet désert afin de sceller la victoire.

Les Bruins ont poursuivi sur leur bonne séquence face à leurs adversaires de l’Association Est, affichant un dossier de 12-1-2.