VANCOUVER — Ryan Miller a repoussé 31 rondelles pour récolter un deuxième blanchissage cette saison, et un 41e en carrière, aidant les Ducks d’Anaheim à blanchir les Canucks de Vancouver 5-0, mardi soir.

Ryan Getzlaf a amassé un but et deux mentions d’assistance pour les Ducks. Rickard Rakell a ajouté un but et une aide alors qu’Antoine Vermette, Adam Henrique et Derek Grant ont aussi fait bouger les cordages.

Josh Manson s’est fait complice de trois buts et Hampus Lindholm a préparé deux buts des Ducks, qui ont gagné pour une cinquième fois au cours de leurs six dernières sorties.

Anders Nilsson a cédé quatre fois sur 19 tirs pour les Canucks, qui n’ont obtenu que deux victoires à leurs 12 derniers matchs. Nilsson a été remplacé en début de troisième période par Jacob Markstrom.

Markstrom a conclu la rencontre avec sept arrêts.

Après trois saisons à Vancouver, Miller a signé un contrat avec les Ducks afin d’épauler le jeune John Gibson. Il a été chaudement applaudi par les partisans.