HAMILTON — Les Tiger-Cats de Hamilton ont cédé le quart-arrière Zach Collaros aux Roughriders de la Saskatchewan en retour d’un choix de deuxième tour.

Cette transaction survient alors que plusieurs médias rapportent que les Ti-Cats sont sur le point d’offrir un nouveau contrat au quart Jeremiah Masoli. La formation de l’Ontario détient également les droits de négociations avec l’ex-vedette de la NCAA Johnny Manziel.

Les Riders cèdent quant à eux le 10e choix au total au repêchage de 2018 pour Collaros. Les Roughriders avaient acquis ce choix des Alouettes de Montréal, en retour de Darian Durant.

Les Tiger-Cats détiennent maintenant les 10e, 11e et 15e sélections du prochain repêchage de la LCF, et neuf au total.

Du côté des Riders, Collaros se joint à Canadien Brandon Bridge et au vétéran Kevin Glenn, qui ont partagé le travail derrière le centre en 2017.

Âgé de 29 ans, Collaros a été le partant pour huit rencontres en 2017, complétant 167 de ses 266 passes pour 1767 verges et huit touchés contre sept interceptions.

En 59 rencontres dans la Ligue canadienne avec les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats, le quart de six pieds, 219 livres a lancé pour 13 759 verges et 83 touchés. Il a été le candidat des Ti-Cats au titre de joueur par excellence en 2014 et 2015.