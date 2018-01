BOUCHERVILLE, Qc — L’attaquant Ivan Kosorenkov, des Tigres de Victoriaville, a été nommé le joueur par excellence de la semaine dernière dans la LHJM, mercredi.

Il a dominé le circuit Courteau en marquant cinq fois et en récoltant quatre passes, en trois matches.

Le Russe de 19 ans a aidé les Tigres à remporter leurs trois dernières rencontres. Kosorenkov a aussi contribué aux succès de son compagnon de trio, James Phelan, qui a lui aussi cumulé neuf points à ses trois derniers matchs.

Kosorenkov a notamment amassé son 101e point dans la ligue, à son 101e match.

Les autres joueurs considérés: le gardien de but Mathieu Bellemare, des Cataractes de Shawinigan, et l’attaquant Jeremy McKenna, des Wildcats de Moncton.

Bellemare a permis un seul but en 72 tirs, en deux matchs. Il a montré une moyenne de 0,51. Jeudi passé contre l’Océanic, Bellemare a signé un troisième jeu blanc cette saison, rejoignant quatre autres gardiens au premier rang de la LHJMQ à ce chapitre.

McKenna a inscrit sept points et affiché un différentiel de plus 8. Dimanche dernier, il a tiré sept fois et obtenu deux buts et une passe, aidant les siens à gagner 5-1 face aux Sea Dogs.