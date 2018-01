LAS VEGAS — Les Golden Knights de Las Vegas ont accordé une prolongation de contrat de six ans et 30 millions US$ à l’attaquant Jonathan Marchessault, mercredi.

Marchessault occupera 5 millions $ sur la masse salariale de l’équipe jusqu’en 2023-24, une hausse importante comparativement aux 750 000 $ qu’il gagnait cette saison. Le directeur général George McPhee en a fait l’annonce alors que les Golden Knights connaissent leur meilleure séquence de la saison.

Obtenu des Panthers de la Floride lors du repêchage d’expansion en juin dernier, Marchessault, 27 ans, représente l’un des éléments clés du succès que connaît présentement le nouveau club de la LNH. En 37 rencontres, l’attaquant de Cap-Rouge à récolté 15 buts et 22 passes, un sommet chez les Golden Knights.

Marchessault a été l’un des joueurs qui devenaient agents libres sans compensation à la fin de la présente saison, repêchés à petits prix par la formation de Las Vegas l’été dernier. Selon le plan à long terme de McPhee, Marchessault et les ailiers James Neal et David Perron figuraient sur la liste des joueurs qui devaient être échangés d’ici la date limite des transactions.

La prolongation de contrat offerte à Marchessault, combinée aux bons résultats obtenus par l’équipe jusqu’à présent, pourrait avoir changé la donne. Les Golden Knights connaissent le meilleur départ de l’histoire parmi toutes les équipes d’expansion dans la LNH. Perron, qui a récolté 31 points jusqu’à présent, et Neal, qui a cumulé 27 points, pourraient également être des acteurs importants lors des séries éliminatoires.

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Golden Knights, Marchessault a déclaré qu’il était «très excité de faire partie de l’organisation de Las Vegas et qu’il était heureux d’être avec ses coéquipiers pour les six prochaines années.»