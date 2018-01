SHERBROOKE, Qc — Cédric Desruisseaux a marqué à 17:35 au troisième vingt et les Voltigeurs de Drummondville ont filé vers un gain de 4-3 contre le Phoenix de Sherbrooke, mercredi.

Desruisseaux a vite transformé un trois contre deux en brève échappée. Il n’a pas raté sa chance, Brendan Cregan ne stoppant que partiellement la rondelle.

Le but dénouait l’impasse de 2-2. Yvan Mongo a marqué dans un filet désert à 18:41, avant la réplique trop tardive de Yann-Félix Lapointe, à 19:54.

Nicolas Guay et Morgan Adams-Moisan ont inscrit les autres buts des Voltigeurs, qui ont gagné leurs trois derniers matches. Olivier Rodrigue a bloqué 28 tirs.

Hugo Roy et Nicolas Poulin ont aussi marqué pour le Phoenix, tandis que Cregan a fait 31 arrêts.

Après avoir reçu la passe de Benjamin Tardif, Roy a eu le champ libre pour s’avancer dans le cercle gauche et son tir a déjoué Rodrigue au-dessus de l’épaule gauche, à 2:12 en première période.

Les visiteurs ont créé l’impasse 1-1 à 14:11. Jarrett Baker a rejoint Guay dans l’enclave, et celui-ci a fait mouche avec un tir des poignets.

Drummondville s’est emparé d’une priorité de 2-1 en fin de premier vingt quand Adams-Moisan a converti son propre rebond, à 17:32. Il venait de saisir une passe de Dawson Mercer, en provenance de l’arrière du filet.

Le Phoenix a créé l’impasse 2-2 à 18:11 au deuxième tiers, Poulin marquant sur un rebond. Il a foncé sur le flanc gauche et a remis à Yaroslav Alexeyev, qui a glissé le disque à Thomas Grégoire. Le tir a été stoppé, mais Poulin a capitalisé sur le retour.

Il y avait 2652 personnes au Palais des sports Léopold-Drolet.

Les Voltigeurs vont disputer leurs deux prochains matches en Abitibi: à Val-d’Or samedi, puis à Rouyn-Noranda dimanche.

Le Phoenix va renouer avec l’action vendredi soir à domicile, contre l’Armada.

Rimouski 6 Saint John 1

Les Sea Dogs ont marqué le premier but mais Colten Ellis n’a rien donné par la suite, bloquant 34 tirs. Alexis Lafrenière a obtenu ses 20e et 21e filets. Samuel Dove-McFalls a récolté trois passes, tout comme Mathieu Nadeau.

Moncton 2 Cap-Breton 8

Declan Smith a signé un doublé et les Screaming Eagles ont battu les Wildcats, 8-2. Phélix Martineau a ajouté un but et deux passes, tandis qu’Olivier Bourret a participé à trois buts.

Rouyn-Noranda 1 Shawinigan 6

Vasily Glotov a marqué deux filets et les Cataractes ont remis leur attaque en marche, battant les Huskies 6 à 1. Shawinigan avait perdu 3-1 et 1-0 à ses deux derniers matches. Mathieu Bellemare a fait 31 arrêts dans une cause gagnante.

Val-d’Or 2 Gatineau 5

Les Olympiques ont pris l’avance 4-0, battant finalement les Foreurs 5-2. Shawn Boudrias a récolté un 11e but, tandis qu’Alex Breton a fourni trois passes.