LAVAL, Qc — Rinat Valiev, Adam Brooks, Kerby Rychel et Chris Mueller ont récolté un but et une mention d’assistance pour permettre aux Marlies de Toronto de vaincre le Rocket de Laval 5-2, mercredi soir.

Le Rocket était de retour à son domicile lavallois mercredi soir pour la première fois depuis le 23 décembre. La troupe de Sylvain Lefebvre a cependant mis un terme à sa séquence de trois victoires.

Andreas Johnsson a lui aussi touché la cible pour les Marlies, qui évoluaient sans Frédérik Gauthier — rappelé par les Maple Leafs — et Kasperi Kapanen.Travis Dermott a obtenu trois aides et Garrett Sparks a quant à lui repoussé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui.

Daniel Audette et Adam Cracknell ont répliqué du côté du Rocket, tandis que Charlie Lindgren a repoussé 27 tirs.

Johnsson a profité d’une superbe passe servie par Mueller afin de donner les devants aux Marlies, à 6:12 en première période. Le Rocket a toutefois tenu le fort lors d’une pénalité de quatre minutes décernée à Éric Gélinas pour bâton élevé, alors qu’il ne restait que 4:52 à jouer au premier vingt.

Rychel n’a pas perdu de temps au deuxième engagement afin de doubler l’avance des Marlies. Audette a toutefois répliqué moins d’une minute plus tard en inscrivant son premier but en 12 matchs.

Brooks a profité du tir de la ligne bleue de Dermott pour dévier la rondelle et ainsi déjouer Lindgren pour la troisième fois du match.

Cracknell a donné de l’espoir au Rocket en réduisant l’écart 3-2 au début de la troisième période.

Valiev et Mueller ont cependant ajouté deux buts en fin de rencontre afin de sceller la victoire.

Le Rocket sera de nouveau en action vendredi à l’occasion d’un duel face aux Comets d’Utica, au Adirondack Bank Center.