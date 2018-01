NEW YORK — Patrick Sharp a brisé l’égalité tôt en troisième période et les Blackhawks de Chicago ont défait les Rangers de New York 5-2, mercredi soir.

Nick Schmaltz, Vinnie Hinostroza, Jonathan Toews et Patrick Kane ont également touché la cible, tandis que Jeff Glass a réalisé 23 arrêts. Âgé de 32 ans, Glass effectuait un troisième départ consécutif devant la cage des Blackhawks en remplacement de Corey Crawford, dont le nom a été placé sur la liste de blessés.

Nick Holden et Mika Zibanejad ont répliqué du côté des Rangers, qui ont encaissé un deuxième revers seulement en temps réglementaire à domicile depuis le 28 novembre. Henrik Lundqvist a repoussé 30 des 33 tirs dirigés vers lui.

Sharp a déjoué Lundqvist d’un tir des poignets à 2:24 de la troisième période.

Toews et Kane ont ajouté des buts dans un filet désert dans la dernière minute de jeu.

Hinostroza a ouvert la marque en enfilant l’aiguille à 3:51 du premier vingt.

Les Rangers ont cependant nivelé la marque deux minutes plus tard lorsque Holden a déjoué Glass d’un puissant tir frappé.

Schmaltz a permis aux Blackhawks de prendre les devants 2-1 à mi-chemin en deuxième période, marquant à la suite d’un échappé.

Zibanejad a de nouveau égalé la marque grâce à un tir sur réception, avec 7:28 à faire au deuxième engagement.