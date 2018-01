PERTH, Australie — Roger Federer et Belinda Bencic ont permis à la Suisse d’atteindre la finale de la Coupe Hopman grâce à leurs victoires en simple contre les États-Unis.

Federer a eu raison de Jack Sock 7-6 (5), 7-5, avant que Bencic ne batte Coco Vandeweghe 7-6 (6), 6-4 pour procurer une victoire de 2-0 à la Suisse et lui garantir la première place du groupe B.

La Suisse affrontera le vainqueur du groupe A samedi. L’Allemagne, gagnante à ses deux premières sorties, peut passer en finale si elle dispose de l’Australie vendredi.

Plus tôt, Karen Khachanov et Anastasia Pavlyuchenkova ont vaincu Yuichi Sugita et Naomi Osaka 4-1, 4-0 en double mixte de format rapide pour procurer une victoire de 2-1 à la Russie contre le Japon.

En simple, Khachanov a vaincu Sugita 6-4, 6-2 après qu’Osaka, diminuée en raison d’un virus, eut battu Pavlyuchenkova 6-4, 3-6, 7-6 (5).