TORONTO — L’Association canadienne de soccer (ACS) a divulgué jeudi les nouvelles règles d’éligibilité au Temple de la renommée du soccer canadien.

Ainsi, un joueur doit avoir pris sa retraite depuis cinq ans et avoir évolué à un «haut niveau d’excellence en club et au niveau international» sur une carrière de plus de 10 ans, à moins d’une exemption spéciale octroyée par le secrétaire général de la fédération.

Les joueurs répondant à ces premiers critères doivent également se trouver en bons termes avec l’ACS, avoir participé à au moins deux cycles de qualification de la Coupe du monde, ou avoir été intronisé dans un Temple de la renommée provincial, qu’il soit du soccer ou de tous les sports.

Finalement, un joueur qui ne reçoit pas de vote pour trois années consécutives sera éliminé de la liste de candidats, où leur nom ne peut figurer plus de 10 ans au maximum.

Le groupe d’électeurs sera constitué de 15 à 23 membres, dont d’ex-joueurs de l’équipe nationale, des arbitres et des membres des médias. Ils peuvent voter pour trois hommes et trois femmes chacun. Un homme et une femme seront admis à chaque année.

À compter de 2021, mais pas nécessairement à toutes les années, un troisième membre, homme ou femme, pourra être admis selon la suggestion et l’approbation du secrétaire général de l’ACS, qui doit le spécifier avant que le scrutin ne soit mené.

L’ACS ajoute que la structure du scrutin sera ré-évaluée après 2020.

Cette année, les joueurs admissibles sont Tomasz Radzinski, Paul Fenwick, Carl Fletcher, Ali Gerba, Richard Hastings, Daniel Imhof, Ante Jazic, Mike Klukowski, Martin Nash et Greg Sutton; ainsi que Candace Chapman, Melanie Booth, Martina Franko, Randee Hermus, Kristina Kiss et Clare Rustad chez les dames.

Les nouveaux intronisés seront divulgués en mai.

Le Temple de la renommée du soccer canadien compte 175 membres: 112 joueurs, 12 entraîneurs, 10 officiels et 41 bâtisseurs. Le Temple honore également 10 équipes et sept organisations.