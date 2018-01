REGINA — Le demi-inséré canadien Chris Getzlaf a annoncé sa retraite après 11 saisons dans la LCF et deux conquêtes de la Coupe Grey.

Getzlaf a confirmé l’information jeudi au Mosaic Stadium, le domicile des Roughriders de la Saskatchewan. Il a passé la majeure partie de sa carrière avec les Riders, qui évoluent dans sa ville natale.

Getzlaf a été nommé deux fois sur l’équipe d’étoiles de la section Ouest (2012, 2013), et il a terminé sa carrière avec 6192 verges de gains, 414 attrapés et 41 touchés dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton, les Roughriders et les Eskimos d’Edmonton.

Il a totalisé 5697 verges de gains, 368 attrapés et 38 majeurs uniquement avec les Riders, et fut nommé le joueur canadien par excellence lors de la victoire de 45-23 des Saskatchewanais contre les Ti-Cats lors du match de la Coupe Grey en 2013.

Il s’était joint aux Eskimos à titre de joueur autonome avant la saison 2016. Il a capté cinq passes pour 43 verges de gains et un touché en huit rencontres la saison dernière avant d’être libéré, en septembre. Il a conclu la dernière campagne au sein de l’équipe d’entraînement des Riders.

Getzlaf est le frère de l’attaquant des Ducks d’Anaheim Ryan Getzlaf.