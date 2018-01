L’attaquant Chris Terry et le défenseur Matt Taormina représenteront le Rocket de Laval au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey, les 28 et 29 janvier à Utica, dans l’État de New York.

Chacune des quatre sections de l’AHL sera représentée par 12 joueurs. Les formations ont été déterminées par des comités d’entraîneurs de la ligue, et les 30 équipes doivent envoyer au moins un joueur au match des étoiles.

Terry connaît une très bonne saison avec le club-école du Tricolore, lui qui a marqué 18 buts et amassé 20 mentions d’assistance en 30 rencontres. Ses 38 points lui permettent d’ailleurs d’occuper le deuxième rang du classement des marqueurs de l’AHL, un seul point derrière l’attaquant des Bears de Hershey Chris Bourque.

Pour sa part, Taormina est le meilleur pointeur parmi les défenseurs de l’AHL avec une récolte de deux buts et 26 mentions d’aide en 36 parties cette saison. Le hockeyeur âgé de 31 ans s’était joint au Tricolore à titre de joueur autonome sans compensation le 1er juillet dernier.

Le concours d’habiletés sera présenté le 28 janvier et opposera les deux sections de l’Association Est aux deux de l’Association Ouest, dans un total de sept épreuves.

Le match des étoiles de l’AHL aura lieu le lendemain, et les quatre équipes prendront part à une phase préliminaire comprenant six matchs de 10 minutes chacun, à trois contre trois. Les deux équipes qui présenteront les meilleurs dossiers s’affronteront ensuite dans un match de championnat, qui sera disputé à trois contre trois pendant six minutes.