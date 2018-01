MELBOURNE, Australie — La championne en titre Serena Williams a déclaré forfait pour les Internationaux d’Australie.

L’Américaine a déclaré qu’elle n’était pas prête à effectuer un retour à la compétition.

Williams était enceinte de son premier enfant lorsqu’elle a remporté le tournoi à Melbourne l’année dernière, son 23e titre en Grand Chelem.

Elle a donné naissance à sa fille, Alexis, en septembre dernier.

Elle a disputé une rencontre préparatoire la semaine dernière à Abu Dhabi et avait indiqué suite à sa défaite aux mains de la championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko qu’elle pourrait s’absenter à Melbourne.

«Après avoir joué à Abu Dhabi, j’ai réalisé que même si j’étais très près d’un retour, je ne suis pas au niveau auquel je voudrais être personnellement», a déclaré Williams dans un communiqué publié vendredi par les organisateurs du tournoi australien.

«Mon entraîneur et mon équipe m’ont toujours dit de participer aux tournois auxquels je me sentais prête à aller jusqu’au bout. Je serais en mesure de compétitionner, mais je ne veux pas simplement compétitionner, je veux me rendre le plus loin possible et pour se faire, j’aurai besoin d’un peu plus de temps.»

«Même si je suis déçue, j’ai choisi de ne pas prendre part aux Internationaux d’Australie cette année.»