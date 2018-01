CHARLOTTETOWN — Cameron Askew n’a pas tardé à faire bonne impression et les Islanders de Charlottetown ont battu l’Océanic de Rimouski 2 à 1, jeudi.

Tous les buts sont survenus au deuxième tiers.

Le nouveau venu Askew, acquis mardi des Cataractes, a fait 1-0 à 8:30. Il a marqué de l’enclave quand Wilson Forest n’a pas su maîtriser une rondelle venant de Pascal Aquin.

Ludovic Soucy a créé l’égalité avec son premier but dans la LHJMQ à 11:29, profitant d’une bévue d’Olivier Desjardins.

Welsh a délaissé son filet pour saisir le disque et tenter de relancer les siens, mais Desjardins a fait une remise mal avisée contre la bande. Quand la rondelle a glissé vers un but abandonné, Soucy a sauté sur l’occasion.

Brett Budgell a donné les devants 2-1 aux Islanders à 16:17, lui aussi avec un premier but dans le circuit Courteau. Il a misé sur la précision et non la puissance avec un tir des poignets, quelques enjambées après la ligne bleue. La rondelle s’est logée dans le coin supérieur gauche du filet.

Welsh a fait 29 arrêts, un de plus que Jimmy Lemay.

Charlottetown se relevait de belle façon après avoir conclu 2017 en s’inclinant 7-1 à Bathurst, le 31 décembre.

L’Océanic va terminer la semaine au Cap-Breton pour y affronter les Screaming Eagles, samedi.

Les Islanders entamaient un séjour de trois matches à la maison. Ils vont aussi recevoir le Drakkar et les Wildcats, vendredi et dimanche.

Chicoutimi 4 Blainville-Boisbriand 5 (P)

Michael Kemp a marqué à 1:19 en prolongation et l’Armada a eu raison des Saguenéens, 5-4. Son coéquipier Alex Barré-Boulet a marqué ses 32e et 33e buts, lui qui domine de loin la ligue à ce chapitre. Samuel Houde a réussi deux buts et une passe dans une cause perdante.

Rouyn-Noranda 3 Victoriaville 0

Samuel Harvey a stoppé 26 tirs et mérité un troisième jeu blanc cette saison, aidant les Huskies à s’imposer 3-0 contre les Tigres. William Rouleau a marqué au premier vingt, puis Peter Abbandonato et Alexis Arsenault ont complété au troisième tiers. Les Tigres avaient gagné leurs trois derniers matches.