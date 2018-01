TORONTO — Auston Matthews et Tylez Bozak ont mis un terme au débat en enfilant l’aiguille en tirs de barrage et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Sharks de San Jose 3-2, jeudi soir.

Les Maple Leafs auraient pu dénouer l’impasse alors qu’il ne restait que 1:50 à la période de prolongation, mais une reprise vidéo a confirmé que Mitch Marner avait placé son bâton plus haut que la limite permise et le but a été refusé.

Kevin Laban a été le seul joueur des Sharks à déjouer Frederik Andersen en tirs de barrage.

Matthews et Nazem Kadri ont touché la cible en temps réglementaire pour les Maple Leafs (24-16-2), qui ont mis un terme à leur séquence de trois défaites.

Brenden Dillon et Chris Tierney ont répliqué du côté des Sharks, qui ont mené 32-28 au chapitre des tirs en 60 minutes.

Andersen a repoussé 33 des 35 tirs dirigés vers lui pour la formation torontoise, tandis que son vis-à-vis, Martin Jones, a bloqué 26 rondelles.

Malgré le froid glacial, les esprits se sont échauffés tôt en première période. Kadri et Joe Thornton ont jeté les gants quelques instants après avoir disputé la mise en jeu initiale.

Thornton a même laissé une partie de sa barbe sur la glace à l’issue du combat, puisque Kadri avait choisi d’agripper la grosse barbe du vétéran au lieu de son chandail.