MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Centre Bell entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal.

Vasilevskiy s’impose dès le départ

L’entraîneur-chef Jon Cooper avait fait l’éloge d’Andrei Vasilevskiy avant le match et son gardien a démontré toute sa valeur pendant la première moitié de l’engagement initial. En fait, il lui a fallu moins de 25 secondes pour le faire et ce, de façon on ne peut plus spectaculaire en volant un but certain à Max Pacioretty qui avait réussi à se faufiler derrière les défenseurs Anton Stralman et Mikhail Sergachev et se présenter seul devant le gardien du Lightning. En bloquant les neuf rondelles dirigées vers lui pendant les 20 premières minutes du match, Vasilevskiy a prolongé à 184:29 sa séquence sans concéder un seul but, un sommet personnel en carrière.

Le Canadien solide à quatre contre cinq

Claude Julien n’avait pas aimé voir ses joueurs donner six avantages numériques au Lightning la semaine dernière, et il avait insisté sur l’importance de pratiquer un jeu discipliné. Mais un geste purement involontaire d’Alex Galchenyuk, qui a touché Yanni Gourde au visage en voulant frapper la rondelle au vol, a donné au Lightning un premier avantage numérique au milieu de la première période. Les joueurs du Canadien n’ont toutefois rien cédé au Lightning dont le seul tir potentiellement dangereux, décoché par Victor Hedman, a été courageusement bloqué par Phillip Danault.

Byron corrige la gaffe de Drouin

Les joueurs du Canadien auraient potentiellement pu se retrouver dans une situation tendue en début de deuxième période alors que Jonathan Drouin a écopé une très mauvaise pénalité pour avoir fait trébucher Brayden Point profondément en zone du Lightning alors qu’il restait 18,7 secondes à écouler à la première période. Mais une quinzaine de secondes plus tard, la rapidité de Paul Byron a eu pour effet d’annuler l’avantage numérique du Lightning alors que Gourde n’a pas eu le choix de l’accrocher. Malgré le geste de Gourde, Byron a pu obtenir un tir au but qu’a bloqué Andrei Vasilevskiy.

Deux buts coup sur coup

Si Mikhail Sergachev connaît un impressionnant début de carrière avec le Lightning de Tampa Bay, il lui arrive encore de commettre des bourdes. Comme celle qu’il a faite dès le tout début de la deuxième période alors que l’échec-avant de Phillip Danault l’a forcé à précipiter sa tentative de dégagement. Résultat: Max Pacioretty a accepté avec plaisir le cadeau du jeune défenseur, s’est approché d’Andrei Vasilevskiy et a trouvé le fond du filet pour la première fois en plus d’un mois. Mais les manifestations de joie du Canadien et de ses partisans n’ont duré que 44 secondes, quand Nikita Kucherov a enfilé son 26e de la saison à l’aide d’un superbe tir des poignets qui a passé au-dessus du gant de Carey Price, qui avait la vue voilée.

Byron marque le but décisif en fusillade

Il a fallu plus de 65 minutes, mais le CH a réussi à stopper une série de cinq revers. Premier joueur à s’élancer en fusillade, Paul Byron a été le seul à y trouver le fond du but. Jonathan Drouin et Max Pacioretty ont été frustrés mais Brayden Point, Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont vécu la même chose. La foule du Centre Bell a pu célébrer quand Carey Price a repoussé le tir de Stamkos, qui est troisième au classement des buteurs de la LNH.