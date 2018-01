PHILADELPHIE — Ivan Provorov a récolté deux buts et une mention d’assistance pour mener les Flyers de Philadelphie vers un gain de 6-4 face aux Islanders de New York, jeudi soir.

Sean Couturier a enfilé un but en plus d’obtenir une aide, tandis que Travis Konecny a couronné une séquence de quatre buts en deuxième période. Wayne Simmonds et Michael Raffl ont complété la marque du côté des Flyers, qui ont tenu le fort en troisième période afin de récolter un second gain en six matchs.

Brian Elliott a réalisé 27 arrêts lors de son 15e départ consécutif.

Cal Clutterbuck, à deux reprises, John Tavares et Ryan Pulock ont touché la cible pour les Islanders, qui ont encaissé un quatrième gain d’affilée. Thomas Greiss a alloué cinq buts en 31 tirs.

Raffl a redirigé le tir de Provorov à 1:36 de la deuxième période pour permettre aux Flyers de prendre les devants 2-1. Simmonds a enfilé l’aiguille 40 secondes plus tard et Provorov a marqué son sixième but lors d’une supériorité numérique de quatre minutes.

Konecny a porté la marque à 5-2 suite à un échappé.

Tavares et Pulock ont tenté une remontée pour les Islanders en troisième période, réduisant l’écart 5-4, mais c’était trop peu trop tard.

Provorov a ajouté un but d’assurance en fin de match afin de sceller la victoire.