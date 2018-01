DALLAS — Tyler Seguin a marqué son 20e but de la saison en désavantage numérique, Alexander Radulov a récolté un but et deux aides et les Stars de Dallas ont eu le dessus 4-3 aux dépens des Devils du New Jersey, jeudi soir.

Brett Ritchie a fait mouche en avantage numérique pour permettre aux Stars de se forger une avance de 2-1 et Mattias Janmark a complété la marque en troisième période. Ben Bishop a repoussé 39 tirs.

Les Devils ont encaissé un quatrième revers consécutif. Cette séquence survient suite à leurs cinq gains d’affilée.

Taylor Hall, Kyle Palmieri et Brian Boyle ont touché la cible du côté des Devils, tandis que Cory Schneider a réalisé 29 arrêts.

Les Devils menaient 1-0 après 20 minutes de jeu, grâce au but de Boyle en avantage numérique.

Radulov a cependant répliqué en début de deuxième période en enfilant son 15e but de la saison. Ritchie et Seguin ont procuré une avance de 3-1 aux Stars par la suite.

Hall a cependant réduit l’écart 3-2 dans la dernière minute de jeu de la deuxième période.

Palmieri a déjoué Bishop entre les jambes, profitant d’un avantage numérique en troisième période