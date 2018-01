DENVER — Jonathan Bernier a repoussé 18 des 34 rondelles dirigées vers lui en troisième période pour permettre à l’Avalanche du Colorado de blanchir les Blue Jackets de Columbus 2-0, jeudi soir.

Il s’agissait du deuxième jeu blanc de Bernier cette saison.

Mikko Rantanen a récolté un but et une mention d’assistance et Matt Nieto a également sonné la charge pour l’Avalanche, qui a enfilé quatre victoires consécutives.

C’est la première fois depuis janvier 2016 que la formation du Colorado enchaîne autant de victoires.

Bernier a disputé les trois dernières rencontres de l’équipe — dont deux lors desquelles il était le gardien partant — en remplacement du gardien numéro un Semyon Varlamov. Le 2 janvier, Varlamov a été contraint de quitter lors du match face aux Jets de Winnipeg et Bernier a récolté la victoire en prolongation.

Sergei Bobvrosky a réalisé 30 arrêts. Les Blue Jackets affichent un dossier de 3-5-2 à leurs 10 derniers affrontements.