GLENDALE, Ariz. — Christian Fischer a profité du retour de lancer de Jakob Chychrun afin de mettre un terme au débat, à 2:41 de la période de prolongation et les Coyotes de l’Arizona sont venus de l’arrière pour l’emporter 3-2 contre les Predators de Nashville, jeudi soir.

Sur la séquence, le but a été révisé, puis contesté par les Predators et révisé de nouveau. Les Coyotes ont signé leur troisième victoire en six matchs.

Les Coyotes tiraient de l’arrière 2-1 en troisième période, jusqu’à ce que Nick Cousins nivèle la marque 2-2 en avantage numérique, avec 2:49 à jouer.

Anthony Duclair a fait bouger les cordages en première période. Antti Raanta a repoussé 37 tirs, dont 17 lors des 20 premières minutes de jeu.

La troupe de Rick Tocchet a fait mouche à quatre reprises en supériorité numérique lors de leurs trois dernières rencontres.

Les Predators ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Ryan Ellis a enfilé l’aiguille alors qu’il ne restait que 8,7 secondes au deuxième engagement et Craig Smith a trouvé le fond du filet après huit secondes en troisième période pour permettre aux Predators de prendre les devants 2-1.

Juuse Saros a quant à lui bloqué 22 rondelles pour les Predators.