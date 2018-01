Le Torontois Nicholas Latifi a été nommé pilote de réserve et d’essai chez Force India, a annoncé l’équipe de Formule 1 vendredi.

Latifi, qui est âgé de 22 ans, a participé au championnat de Formule 2 avec l’écurie française DAMS en 2017. Il a signé une victoire — à Silverstone —, enregistré neuf podiums et terminé cinquième au classement des pilotes.

«Je suis vraiment excité d’obtenir cette opportunité, a-t-il déclaré. Force India est une équipe qui s’est constamment améliorée ces dernières années. Je suis impatient de montrer à l’équipe ce que je peux faire et de l’aider à combler l’écart avec les équipes de pointe.»

Le Canadien a aussi piloté en Formule 3 en 2013-14, avant de faire le saut en Formule Renault 3,5 en 2014-15 et en série GP2 — qui est devenue la Formule 2 — depuis 2016.

Force India a précisé qu’il participera à de nombreuses séances d’essais ainsi qu’aux essais libres du vendredi pour certains Grands Prix la saison prochaine.

«Nicholas nous rejoint après une bonne saison en F2 et renforce notre programme de développement de pilotes, a mentionné le propriétaire et directeur des opérations de Force India Vijay Mallya. Nous avons une bonne réputation au niveau du recrutement de jeunes pilotes talentueux et Nicholas en apprendra énormément en s’impliquant dans l’équipe.»

Latifi sera le deuxième pilote canadien à évoluer en F1 en 2018, après le Québécois Lance Stroll chez Williams. Ce dernier en sera à sa deuxième saison à titre de pilote titulaire chez l’écurie britannique.

Le Grand Prix du Canada se déroulera du 8 au 10 juin 2018.