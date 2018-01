BOUCHERVILLE, Qc — Alex Barré-Boulet, Alex Breton et Mathieu Bellemarre sont les joueurs du mois de décembre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Barré-Boulet, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, a été élu attaquant du mois en vertu de sa récolte de 25 points, dont 13 buts, en 11 matchs, qui l’a propulsé au sommet du classement des marqueurs du circuit Courteau.

Cette performance lui a permis de réussir la plus longue séquence de matchs avec au moins un point dans la LHJMQ cette saison, soit 25, établissant du même coup une nouvelle marque d’équipe chez l’Armada.

Breton a quant à lui été choisi défenseur du mois. Le patineur des Olympiques de Gatineau a marqué deux buts et ajouté huit aides en 11 matchs, en plus de maintenir un ratio défensif de plus-13.

Finalement, Bellemarre est le gardien du mois de la ligue. Celui qui est passé des Olympiques aux Cataractes de Shawinigan au cours de cette période a gagné quatre de ses cinq départs, maintenant une moyenne de but alloué de 0,80 et un taux d’efficacité de ,975, en plus de réaliser deux jeux blancs.

Bertrand et D’Astous suspendus

Par ailleurs, le préfet de discipline du circuit, Raymond Bolduc, a imposé des suspensions de quatre matchs à Yannick Bertrand et Charles-Édouard D’Astous, de l’Océanic de Rimouski, pour des contacts à la tête d’un adversaire, gestes commis dans le match du 3 janvier, contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Changements à l’horaire

Finalement, les conditions climatiques des derniers jours dans les Maritimes ont forcé la LHJMQ à modifier son calendrier.

La rencontre qui devait être présentée jeudi entre le Drakkar de Baie-Comeau et le Titan, à Bathurst, aura maintenant lieu vendredi, Centre régional K.-C.-Irving, à compter de 19h.

Par conséquent, le match qui devait avoir vendredi entre le Drakkar et les Islanders de Charlottetown au Centre EastLink est reporté au lundi 8 janvier, 19h.