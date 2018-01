LAUSANNE, Suisse — Le membre du Comité international olympique Camiel Eurlings a démissionné vendredi à la suite d’allégations à l’effet qu’il aurait agressé son ex-copine en 2015.

Eurlings a été accusé d’agression en 2015 par sa copine de l’époque. Une entente a été conclue l’an dernier afin de régler le dossier sans que des accusations criminelles ne soient déposées et sans reconnaissance de sa culpabilité. Eurlings est un ex-député et ministre hollandais, qui a déjà occupé les fonctions de président et directeur général de la compagnie aérienne KLM.

Le CIO avait décidé de ne pas intervenir l’année dernière, puisqu’elle considérait cette affaire comme étant «de nature personnelle». L’organisation a confirmé vendredi qu’elle avait accepté sa démission «avec beaucoup de peine».

Eurlings, qui est âgé de 44 ans, avait été élu au CIO en 2013 afin de succéder au roi Willem-Alexander, qui avait quitté l’organisation après être devenu roi des Pays-Bas.

Le départ d’Eurlings signifie qu’il n’y a plus que 99 membres au CIO à l’approche de sa rencontre du mois prochain en Corée du Sud en marge des Jeux olympiques de Pyeongchang.