OBERHOF, Allemagne — Martin Fourcade s’est adjugé une deuxième victoire consécutive en Coupe du monde de biathlon, vendredi, lui permettant ainsi de creuser l’écart en tête du classement général.

Fourcade a été irréprochable au champ de tir et il a complété le sprint de 10 kilomètres en 25 minutes et 3,3 secondes. Le sextuple champion en titre de la Coupe du monde de biathlon a devancé le Norvégien Emil Hegle Svendsen, parfait lui aussi au champ de tir, par 8,1 secondes.

Le coéquipier de Svendsen, Johannes Thingnes Boe, a raté deux cibles et s’est contenté de la médaille de bronze, à 10,2 secondes plus loin. L’Américain Tim Burke et le frère aîné de Boe, Tarjei, ont complété dans l’ordre le top-5.

Les Canadiens Scott et Christian Gow ont respectivement terminé 32e et 36e, tandis que leurs compatriotes Brendan Green et Carsen Campbell ont pris les 57e et 94e échelons de la compétition.

Fourcade, qui a grimpé sur le podium à chacune des neuf étapes jusqu’ici cette saison, a porté son avance à 492 points.

Le Français est suivi de Johannes Thingnes Boe, à 460, et du Slovène Jakov Fak, qui a fini septième à Oberhof, à 342.

Les poursuites masculine et féminine seront présentées samedi, avant les relais prévus dimanche.