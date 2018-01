KANSAS CITY, Mo. — Le secondeur des Chiefs Reggie Ragland était au berceau la dernière fois que l’équipe a gagné un match éliminatoire à Kansas City. Le receveur Tyreek Hill était quant à lui toujours confortablement installé dans le ventre de sa mère.

C’était en janvier 1994, Joe Montana était leur quart-arrière et les Chiefs avaient battu les Steelers de Pittsburgh grâce à un placement de Nick Lowery en prolongation.

Les spectateurs réunis au Arrowhead Stadium ce jour-là ne se sont sûrement pas imaginé qu’il se passerait un quart de siècle avant qu’ils aient l’occasion d’assister à une autre victoire en éliminatoire.

«Ce serait bien de mettre fin à cette séquence, a déclaré le quart Alex Smith. Mais vous n’avez pas besoin de motivation supplémentaire une fois que vous atteignez cette étape. C’est la somme de tout le travail effectué depuis le jour 1. Tous nos objectifs menaient à cette rencontre.»

Et ce n’est pas comme si les Titans (9-7) n’avaient pas également une vilaine séquence à stopper.

L’équipe du Tennessee s’amène à Kansas City pour son premier match éliminatoire depuis 2008, alors qu’elle était la favorite de l’Américaine. Si elle devait l’emporter, ce serait sa première victoire en matchs éliminatoires depuis 2004.

«Je rêve de me mesurer à des gars comme (Travis) Kelce et Andy Reid, un entraîneur qui sera sûrement admis au Temple de la renommée, a lancé le demi de sûreté des Titans Kevin Byard. D’aller au Arrowhead, l’un des stades les plus bruyants, je ne pense pas qu’on puisse demander mieux pour la première semaine des éliminatoires.»

Les histoires ne manquent pas pour ce duel qui pourrait passer sous le radar en raison d’affrontements avec des équipes plus aguichantes, ou encore parce qu’on pourrait le regarder de haut, en raison du passage à vide à mi-parcours des Chiefs (10-6) et de la léthargie de fin de saison des Titans.

Smith voudra valider la meilleure saison de sa carrière dans ce qui pourrait bien être son dernier match à Kansas City. Hill voudra montrer sa grande vitesse devant un auditoire national. Le demi à l’attaque Kareem Hunt, meilleur porteur de ballon de la ligue cette saison, pourrait inscrire son nom aux côtés de ceux de Todd Gurley et Le’Veon Bell comme l’un des meilleurs du circuit.

De l’autre côté, le quart des Titans Marcus Mariota tentera de réécrire l’histoire d’une saison en dents de scie avec ce premier match éliminatoire en carrière. Le demi Derrick Henry et ses accolytes devraient lui venir en aide. L’entraîneur-chef critiqué Mike Mularkey voudra prouver qu’il était le bon choix pour remplir ce rôle.

«Discipline» pourrait bien être le mot clé de cette rencontre: les Chiefs sont parmi les équipes les plus pénalisées du circuit Goodell avec 118 pénalités. Les Titans, de leurs côté, viennent au deuxième rang, avec seulement 85. Si le match est aussir serré que plusieurs observateurs le croient, les pénalités pourraient faire toute la différence.

Dans le dernier duel entre les deux équipes, en décembre 2016, les Titans avaient eu raison des Chiefs 19-17 sur le dernier jeu du match, un placement de 53 verges de Ryan Succop. Reid avait appelé un temps d’arrêt juste avant que Succop ne s’élance… et rate la cible! Sur la deuxième tentative, Succop n’a pas raté son coup et Reid a perdu son pari.

Le match est prévu pour 16h15. L’autre match à l’affiche en soirée samedi mettra aux prises les Falcons d’Atlanta (10-6) aux Rams de Los Angeles (11-5).