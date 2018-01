ALAMEDA, Calif. — Les Raiders d’Oakland seraient sur le point de rapatrier Jon Gruden.

Une source au fait des plans de l’équipe a révélé que les Raiders prévoient organiser une conférence de presse mardi prochain afin d’annoncer que Gruden quittera son poste de commentateur afin d’occuper celui d’entraîneur-chef de l’équipe. Cette personne a requis l’anonymat puisque la formation californienne n’a toujours pas confirmé l’information.

Selon le site internet NFL.com, l’entente serait d’une durée de 10 ans et d’une valeur de 100 millions $US.

Les Raiders ont congédié Jack Del Rio à la suite d’une décevante saison ponctuée de six victoires, et les pourparlers ont immédiatement été enclenchés avec Gruden. Ce dernier a passé quatre saisons à titre d’entraîneur-chef des Raiders avant de se joindre aux Buccaneers de Tampa Bay, et il a battu la formation d’Oakland à sa première saison à la barre du club floridien lors du Super Bowl de 2002.

Gruden n’a pas dirigé dans la NFL depuis neuf ans.