ORCHARD PARK, N.Y. — La présence du demi-offensif des Bills de Buffalo LeSean McCoy lors de leur match éliminatoire de l’Association américaine dimanche contre les Jaguars Jacksonville est incertaine.

McCoy a subi une blessure à la cheville droite dans la victoire de 22-16 des Bills dimanche dernier contre les Dolphins de Miami. Il a dû être transporté hors du terrain à l’aide d’un véhicule, mais il a pris part à certains exercices lors d’un entraînement vendredi. La veille, McCoy avait déclaré qu’il se sentait «beaucoup mieux», mais a refusé de garantir sa présence pour le match contre les Jags. Il n’a pas rencontré les journalistes vendredi.

McCoy est le joueur des Bills le plus productif en attaque avec 1138 verges de gains au sol et six touchés en saison régulière. Il a franchi la barre des 10 000 verges de gains en carrière cette saison.

Les Bills n’ont pas beaucoup de profondeur au poste de demi-offensif.

Marcus Murphy a été promu de l’équipe d’entraînement pour le match contre les Dolphins et a bien fait avec sept courses pour 41 verges. Il n’avait effectué qu’une seule course en carrière avant la rencontre de dimanche dernier. La formation de Buffalo compte aussi sur le vétéran centre-arrière/demi-offensif Mike Tolbert.

Le secondeur Matt Milano (ischio-jambiers), le plaqueur Jordan Mills (cheville) et l’ailier espacé Deonte Thompson (épaule) pourraient aussi rater la rencontre de dimanche. Le demi de coin Shareece Wright (commotion cérébrale) sera absent.