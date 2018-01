LOS ANGELES — Matt Ryan et les Falcons d’Atlanta ont visité le Coliseum tard la saison dernière, avant leur ascension jusqu’au Super Bowl, et ils avaient signé une convaincante victoire aux dépens des Rams de Los Angeles.

Lorsqu’ils y retourneront samedi soir à l’occasion du premier tour éliminatoire dans l’Association Nationale, ils ne reconnaîtront plus les joueurs de l’autre côté du terrain.

La défaite de 42-14 subie aux mains des Falcons a marqué le début de la transformation des Rams. D’une des risées de la NFL au championnat de la section Ouest de la Nationale. Au lendemain du revers, l’entraîneur-chef Jeff Fisher a été congédié et un mois plus tard, Sean McVay a pris les rênes pour amorcer un des changements de direction les plus impressionnants des dernières années dans le circuit.

«Les gens sont excités et c’était notre objectif quand nous sommes revenus à Los Angeles, a dit McVay. Nous voulions être capables de fournir un bon produit sur le terrain, dont les partisans seraient fiers et qu’ils voudraient soutenir.»

Menés par McVay, qui a grandi près d’Atlanta et qui n’est âgé que de 31 ans, Jared Goff, Todd Gurley, Aaron Donald et les Rams (11-5) participent aux séries pour une première fois en 13 ans. Classés au troisième échelon de la Nationale, les Rams ont hérité d’un affrontement difficile contre Matt Ryan, le joueur le plus utile de la NFL en 2016, et les Falcons (10-6), qui sont capables d’orchestrer une autre poussée jusqu’en finale.

Les Rams croient toutefois être en mesure de se nourrir de l’excitation dans leur ville, qui accueille un premier match éliminatoire depuis la dernière présence en séries des Raiders de Los Angeles, il y a 24 ans.

«C’est définitivement quelque chose de plaisant, a affirmé Goff. Après que le football eut quitté la ville pendant si longtemps, nous avons pu ramener les séries au Coliseum dès la deuxième année.»

Goff, qui lui aussi en est à sa deuxième année chez les professionnels, a récolté 3804 verges par la passe cette saison. Il a hâte d’en découdre avec Ryan, qui participe aux séries pour une sixième fois en 10 ans. Les deux formations comptent dans leurs rangs d’excellents éléments offensifs. Que ce soit Gurley chez les Rams, qui est un candidat sérieux au titre de joueur le plus utile, ou le receveur Julio Jones, du côté des Falcons.

Les Falcons disputeront leur première partie éliminatoire depuis leur mémorable effondrement contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, au dernier Super Bowl. Des défaites de ce genre auraient pu abattre des équipes plus faibles mentalement, mais l’entraîneur-chef Dan Quinn a gardé son groupe uni. Ce groupe est d’ailleurs le seul de la Nationale à avoir participé aux séries l’année passée.

«J’aime la résilience et la dureté de cette équipe, a mentionné Quinn. Nous avons vécu plusieurs choses ensemble et nous en sortons plus fort, comme une confrérie. Nous nous sommes certainement améliorés.»