NEW YORK — Tristan Jarry a bloqué 31 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Islanders de New York 4-0, vendredi.

Jarry méritait son deuxième jeu blanc de la saison. Il était devant le filet quand les Penguins ont battu les Sabres 4-0 à Buffalo, le 1er décembre.

Daniel Sprong a signé un doublé, tandis que Sidney Crosby et Phil Kessel ont réussi leurs 15e buts de la saison.

Crosby a marqué d’un angle difficile du revers, à partir de l’arrière du but. Il a été opportuniste sur un tir hors cible de Sprong, envoyant la rondelle contre le bras gauche de Jaroslav Halak, avec succès. C’était son premier but depuis le 16 décembre, en Arizona.

Halak a fait 34 arrêts pour les Islanders, qui ont perdu leurs cinq derniers matches.