CHICAGO — Reilly Smith a obtenu un but et deux mentions d’assistance et les Golden Knights de Vegas ont eu le meilleur sur les Blackhawks de Chicago au compte de 5-4, vendredi soir.

Jonathan Marchessault et William Karlsson ont tous les deux amassé un but et une aide pour les Golden Knights, qui ont gagné neuf de leurs 10 dernières parties. Alex Tuch et Cody Eakin ont aussi touché la cible pour les vainqueurs alors que Malcolm Subban a effectué 28 arrêts.

Le match était à égalité 4-4 quand Smith a intercepté une passe avant de battre Jeff Glass lors d’une échappée à 13:53 du troisième engagement. Les Blackhawks ont retiré Glass en faveur d’un joueur supplémentaire, mais les Golden Knights ont tenu le coup.

Vinnie Hinostroza a récolté un but et deux mentions d’aide pour les Blackhawks, qui ont montré un dossier de 2-3-1 lors de leur dernier voyage à l’étranger. Jonathan Toews a inscrit un but et une assistance alors que Patrick Sharp et Nick Schmaltz ont aussi enfilé l’aiguille. Glass a conclu la rencontre avec 38 arrêts.

Les Blackhawks tiraient de l’arrière 3-1 avant de marquer trois buts consécutifs à leur premier match à domicile depuis le 17 décembre.

Eakin a répondu en nivelant le pointage 4-4 avant de voir Smith briser l’égalité quelques minutes plus tard.