JACKSONVILLE, Fla. — Les Jaguars veulent être aux aguets pour contrer les gros jeux, eux qui en ont donné beaucoup depuis la fin de novembre.

C’est d’ailleurs un peu pourquoi ils n’ont joué que pour ,500 à leurs six derniers matches. Un rendement qui peut en amener certains à sourciller, à l’approche du match de dimanche contre Buffalo au premier tour, au EverBank Field.

Depuis le 26 novembre, Jacksonville (10-6) a permis neuf touchés sur des jeux de 25 verges ou plus. D’autres frappes du même genre ont mené à des bottés de précision de l’adversaire.

La défense des Jags est néanmoins parmi les meilleures de la NFL, dans presque toutes les catégories. Notons une deuxième place pour les verges allouées et les points concédés par match, en moyenne. Ils ont aussi terminé deuxièmes pour les sacs et les interceptions avec 55 et 21, respectivement.

«Nous sommes excellents à l’intérieur de notre ligne de 20, alors nous essayons d’accorder des longs jeux, a dit en blague le coordonnateur de la défense des Jaguars, Todd Wash. C’est certain que nous avons des choses à raffiner.»

Ce dernier admet qu’il a sa part du blâme pour vouloir appeler le jeu «parfait», ce qui donnerait trop d’éléments à retenir à ses joueurs, avant et après la remise.

Lors des trois revers depuis six matches, de gros jeux de l’adversaire ont été coûteux:

— le seul touché du Tennessee, victorieux 15-10, est venu d’une passe de 66 verges de Marcus Mariota à Derrick Henry.

— Matt Breida des 49ers, qui ont prévalu 44-33, a inscrit une course payante de 30 verges en fin de rencontre.

— Blaine Gabbert a complété une passe de touché de 52 verges à Jaron Brown, aidant les Cards à gagner 27-24.

«Quand notre exécution est bonne et que tout le monde pose les bons gestes, l’adversaire ne réussit jamais de gros jeux, a dit l’ailier défensif Calais Campbell, auteur de 14 sacs et demi cette saison, à égalité au deuxième rang de la NFL. Nous savons que nous devons être très disciplinés. C’est la clé du succès.»

L’attaque aérienne des Bills (9-7) a fini avant-dernière de la ligue avec 2825 verges. On a beaucoup mieux paru au sol, les 2017 verges classant le club sixième.

Les Jaguars ont dominé pour fruster la passe, ne donnant que 2718 verges de cette façon. Pour contrer la course, ils ont dû se contenter du 21e rang, avec 1860 verges concédées.

L’ailier espacé Marqise Lee s’est entraîné vendredi, et ce pour la première fois en trois semaines. Il a encore mieux paru qu’anticipé, a résumé l’entraîneur des Jags, Doug Marrone.

Lee a raté les deux derniers matches des siens à cause d’une entorse à la cheville droite. Le Californien de 26 ans a mené le club avec 56 attrapés et s’est classé deuxième avec 702 verges de réceptions, cette saison.

Il est officiellement un cas incertain, pour dimanche, mais il s’est dit optimiste quant à ses chances de jouer.