BRISBANE, Australie — Elina Svitolina a décroché son premier titre de la WTA en Australie en signant une victoire en deux sets en finale des Internationaux de tennis de Brisbane samedi, tandis que le favori local Nick Kyrgios s’approchait de son premier titre de l’ATP en carrière devant ses partisans en disposant du champion en titre Grigor Dimitrov en demi-finales.

Svitolina a pris la mesure de la joueuse du Bélarus Aliaksandra Sasnovich 6-2, 6-1 dans une finale à sens unique, obtenant du même coup son 10e titre en carrière sur le circuit féminin.

Kyrgios a décoché 19 ans et défait 3-6, 6-1, 6-4 le favori, Dimitrov, qui disputait un premier tournoi depuis qu’il a gagné les Finales de l’ATP pour se propulser au troisième échelon mondial.

Dimitrov a donné le ton au premier set, mais il a connu un passage à vide lorsque Kyrgios s’est montré plus agressif en deuxième et troisième manches.

Kyrgios, qui a obtenu ses trois titres de l’ATP en carrière en 2016, affrontera en finale dimanche l’Américain Ryan Harrison.

Harrison s’est retrouvé en finale pour la troisième fois de sa carrière en disposant d’un Australien âgé de 18 ans, Alex De Minaur, en trois manches de 4-6, 7-6 (5), 6-4.

De Minaur, qui a éliminé le Canadien Milos Raonic au deuxième tour, est passé à deux points de réaliser une autre surprise alors qu’il menait 5-3 au bris d’égalité du deuxième set. Harrison a cependant haussé son niveau de jeu d’un cran et remporté les quatre derniers points du bris d’égalité pour créer l’égalité dans le match. Il a ensuite obtenu deux bris tôt dans la troisième manche pour prendre les commandes 4-0, et n’a plus regardé derrière par la suite.

Harrison devait jouer avec Dimitrov en demi-finales du double en fin de journée samedi, mais il s’est retiré, ce qui signifie que le tandem formé de John Peers et Henri Kontinen s’est retrouvé en finale.