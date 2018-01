AUCKLAND, Nouvelle-Zélande — La favorite Caroline Wozniacki et la deuxième tête de série Julia Görges s’affronteront en finale de la Classique ASB après avoir franchi les quarts de finale et les demi-finales samedi, en raison d’un horaire comprimé par les nombreuses interruptions provoquées par la pluie.

Les quarts de finale ont été remis à cause de la pluie jeudi et vendredi, forçant les organisateurs à déplacer les deux rondes de matchs à samedi et à repousser la finale à dimanche.

Wozniacki, troisième raquette mondiale, et Görges, 14e joueuse mondiale, ont brillé en dépit d’un horaire inhabituel.

Görges a battu Polona Hercog 6-4, 6-4 en quarts de finale, avant de vaincre la Taïwanaise Hsieh Su-wei 6-1, 6-4 dans le carré d’as.

Wozniacki a concédé le premier set avant de prendre la mesure de la joueuse âgée de 19 ans Sofia Kenin 4-6, 6-2, 6-4 en quarts de finale, puis elle a évincé la qualifiée Sachia Vickery 6-4, 6-4 dans un match de demi-finales très serré.

Görges a accédé à la finale à Auckland pour la deuxième fois au cours des quatre dernières années, et elle croisera le fer avec la Danoise pour la troisième fois dans ce tournoi — leur fiche en duels est de 1-1.