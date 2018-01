PUNE, Inde — Le Français Gilles Simon a décroché son premier titre sur le circuit de l’ATP depuis 2015, samedi, après avoir disposé de la deuxième tête de série Kevin Anderson 7-6 (4), 6-2 en finale de l’Omnium Maharashtra.

Simon, 89e joueur mondial, était dans une forme resplendissante pour la première semaine d’activités de 2018. Il a notamment battu en cours de route le champion en titre du tournoi, Roberto Bautisa Agut, au deuxième tour et le favori Marin Cilic en demi-finales.

Il s’agissait aussi de la première victoire de Simon contre le Sud-Africain Anderson, puisqu’il s’était incliné lors de leurs trois duels précédents sur le ciment.

Simon a reçu 250 points au classement de l’ATP et empoché 89 435 $US, tandis qu’Anderson quittera Pune avec 150 points et 47 105 $.