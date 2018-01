VAL DI FIEMME, Italie — Le Québécois Alex Harvey a obtenu son premier podium cette saison sur le circuit de la Coupe du monde de ski de fond, samedi, lorsqu’il a décroché la médaille de bronze lors du 15 kilomètres départ de masse au Tour de Ski.

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, s’est retrouvé dans un quatuor lors d’un sprint déchaîné vers le fil d’arrivée et a complété l’épreuve avec un temps de 38 minutes et 41,2 secondes.

Il a concédé neuf dixièmes de seconde à l’éventuel vainqueur, le Kazakh Alexey Poltoranin, et une demi-seconde au Russe Andrey Larkov. Le Suisse Dario Cologna a abouti au pied du podium, à 1,4 seconde de Harvey.

Après six des sept épreuves prévues au Tour de Ski, Cologna domine en vertu d’un chrono cumulatif de deux heures, 20 minutes et 37,7 secondes. Il est suivi de Poltoranin, à 1:14,4, du Russe Sergey Ustiugov, à 1:21,5, et de Harvey, à 1:22,7.

Dimanche, les fondeurs prendront part à une poursuite de 9 km, qui culminera au sommet de l’Alpe Cermis.