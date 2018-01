KÖNIGSSEE, Allemagne — Les champions olympiques Tobias Wendl et Tobias Arlt ont freiné la séquence victorieuse de leurs compatriotes allemands Toni Eggert et Sascha Benecken en signant une deuxième victoire en double cette saison en Coupe du monde de luge, samedi.

Wendl et Arlt ont été les plus rapides de la première manche sur leur piste favorite à Königssee et ont suffisamment bien fait lors de la deuxième pour enregistrer un chrono cumulatif d’une minute et 39,961 secondes. Ils ont ainsi devancé les champions du monde par 0,134 seconde.

Eggert et Benecken, qui avaient gagné les quatre étapes précédentes sur le circuit de la Coupe du monde et qui totalisent six victoires jusqu’ici cette saison, dominent toujours le classement général avec 770 points, soit 203 de plus que Wendl et Arlt.

Robin Johannes Geueke et David Gamm ont complété le balayage allemand en s’adjugeant la troisième place, à 0,470 seconde de Wendl et Arlt.

Les Canadiens Justin Snith et Tristan Walker ont fini en cinquième position, à 1,164 seconde.

L’épreuve féminine aura lieu en fin de journée samedi.