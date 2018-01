OBERHOF, Allemagne — Anastasiya Kuzmina et Martin Fourcade ont respectivement remporté les poursuites féminine et masculine samedi pour creuser leur écart en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Kuzmina, qui avait gagné le sprint de 7,5 km jeudi, a enchaîné avec une victoire à la poursuite de 10 km en 30 minutes et 49,5 secondes, en dépit du fait qu’elle ait raté deux cibles. La Slovaque, double championne olympique, a battu l’Italienne Dorothea Wierer par 1:04,4 et l’Ukrainienne Vita Semerenko par 1:10,2. Wierer et Semerenko n’ont commis aucune erreur au champ de tir.

La Canadienne Julia Ransom s’est contentée du 37e échelon, tandis que ses compatriotes Megan Tandy et Sarah Beaudry ont abouti en 43e et 51e places, dans l’ordre.

Fourcade, le sextuple champion en titre, a raté une cible en position couchée, mais cela ne l’a pas empêché de s’adjuger l’or de la poursuite de 12,5 km en 32:23,6. Il a devancé par 6,3 secondes au fil d’arrivée le Norvégien Johannes Thingnes Boe.

Le frère aîné de Boe, Tarjei, a complété le podium à 30,9 secondes, suivi de son coéquipier norvégien Emil Hegle Svendsen et de l’Ukrainien Dmytro Pidruchnyi.

Le Canadien Christian Gow a fini 21e, loin devant son frère Scott, 50e, et leur compatriote Brendan Green, 54e.

Fourcade, qui avait triomphé au sprint vendredi, a creusé l’écart à 552 points après avoir signé trois victoires de suite en 10 épreuves. Il est suivi de Johannes Thingnes Boe, à 514.

Kuzmina est en tête à 422 points après avoir enregistré sa quatrième victoire de la saison, devant Kaisa Makarainen à 375. La Finlandaise a terminé cinquième à Oberhof.