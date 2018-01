ALTENBERG, Allemagne — Justin Snith a couronné une journée de rêve pour le Canada à la Coupe du monde de bobsleigh d’Altenberg, samedi, en signant sa première victoire de la saison en bob à deux.

Plus tôt samedi, la double championne olympique Kaillie Humphries avait signé sa troisième victoire de la saison en Coupe du monde pour creuser l’écart en tête du classement général.

Snith, qui fêtait son anniversaire, et son freineur Alexander Kopacz ont complété les deux manches avec un chrono cumulatif d’une minute et 49,21 secondes. Ils en ont profité pour battre au passage un record de vitesse au départ vieux de 14 ans à Altenberg.

Les Canadiens ont devancé les Allemands Francesco Friedrich et Martin Grothkopp par neuf centièmes de seconde, et les Lettons Oskar Kibermanis et Matiss Miknis par 0,51 seconde.

Les compatriotes de Snith et Kopacz, Nick Poloniato et Neville Wright, ont abouti au pied du podium, à seulement huit centièmes de seconde des Lettons. L’autre équipage canadien, formé de Chris Spring et Jesse Lumsden, s’est contenté du 12e échelon.

Chez les dames, Humphries, accompagnée de la freineuse Phylicia George, fut la plus rapide de chacune des deux manches en route vers un temps cumulatif de 1:52,62. Humphries a battu les championnes en titre, les Américaines Jamie Greubel Poser et Aja Evans, par 69 centièmes de seconde.

Les Allemandes Anna Köhler et Annika Drazek ont complété le podium, à 0,90 seconde.

Après six courses, Humphries domine le classement avec 1269 points, devant Greubel Poser (1189) et sa compatriote américaine Elana Meyers Taylor (1166).