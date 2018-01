CALGARY — Mikaël Kingsbury a commencé la nouvelle année du bon pied en remportant la médaille d’or en bosses à la Coupe du monde de ski acrobatique de Calgary, samedi.

Le bosseur de Deux-Montagnes a amassé un total de 89,55 points en super-finale et porté à 11 sa série record de victoires consécutives, si on inclut celles à la fin de la dernière campagne. Kingsbury a du même coup récolté sa 67e médaille en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, et sa 46e d’or.

«Les gars ont appliqué beaucoup de pression aujourd’hui, mais j’ai laissé mon ski parler, a déclaré Kingsbury, qui s’élançait en dernier parmi les six compétiteurs présents en super-finale. Je suis très heureux de l’avoir emporté.»

Le Kazakh Dmitriy Reikherd a terminé au deuxième rang avec 86,43 points, devant l’Australien Matt Graham (83,23).

Ses compatriotes Marc-Antoine Gagnon et Philippe Marquis, qui luttent pour obtenir leur billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, ont respectivement fini huitième et neuvième. Le Canadien Brenden Kelly a pour sa part terminé en 11e place.

Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe a décroché la médaille de bronze en super-finale, tout juste devant sa compatriote Andi Naude.

L’Australienne Britteny Cox a remporté l’épreuve en vertu d’une récolte de 82,11 points, et la Française Perrine Laffont s’est emparée de l’argent avec 81,64. Justine Dufour-Lapointe et Naude, qui sont déjà qualifiées pour les JO, ont amassé 81,30 et 81,21 points, dans l’ordre.

Audrey Robichaud et Chloé Dufour-Lapointe n’ont pu accéder à la super-finale et ont respectivement terminé 12e et 13e.

L’escale albertaine est la première d’une série de trois en Amérique du Nord. Les bosseurs se dirigeront vers Deer Valley le week-end prochain, avant de conclure cette portion du calendrier à Mont-Tremblant, les 20 et 21 janvier.

Les Jeux olympiques de Pyeongchang se dérouleront ensuite du 9 au 25 février.