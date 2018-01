DALLAS — Alexander Radulov a inscrit un but et une passe en première période et les Stars de Dallas ont dominé les Oilers d’Edmonton 5-1, samedi.

L’ancien du CH a marqué un 16e but à mi-chemin de l’engagement. Environ six minutes plus tard, il a contribué au but de Tyler Seguin.

Jamie Benn a aussi trouvé le fond du filet au premier tiers pour les Stars, qui peuvent se targuer de quatre victoires depuis cinq matches.

Mattias Janmark et John Klingberg ont inscrit les autres buts des Stars, tandis que Ben Bishop a fait 37 arrêts. Seul Leon Draisatl l’a déjoué.

Les Oilers ont perdu cinq fois à leurs six dernières rencontres. Ils entamaient un séjour de cinq matches à l’étranger.