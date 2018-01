OTTAWA — Ryan Dzingel a marqué deux buts, Mark Stone a récolté un but et deux mentions d’assistance et les Sénateurs d’Ottawa ont défait le Lightning de Tampa Bay 6-3, samedi soir.

Les Sénateurs ont remporté deux parties de suite pour une première fois depuis les 13 et 16 décembre. Ils avaient battu les Sharks de San Jose en prolongation, vendredi.

Matt Duchene, Zack Smith et Jean-Gabriel Pageau ont aussi enfilé l’aiguille pour les Sénateurs, qui ont vu Craig Anderson réaliser 45 arrêts contre la meilleure formation de la LNH.

Victor Hedman, Slater Koekkoek et Yanni Gourde ont répliqué pour le Lightning, qui a alloué six buts dans un match pour une première fois cette saison. Andrei Vasilevskiy a stoppé 27 tirs dans la défaite.

La rencontre était à égalité 3-3 en troisième période quand Stone a sauté sur un retour de lancer de Derick Brassard pour déjouer Vasilevskiy.

Les Sénateurs ont pris les devants 3-0 en première période, mais le Lightning a créé l’égalité en inscrivant trois buts sans riposte au deuxième engagement.