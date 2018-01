VAL DI FIEMME, Italie — Alex Harvey a décroché dimanche une deuxième médaille de bronze de suite lors de la poursuite de 9 kilomètres, qui comptait pour la dernière des sept étapes du Tour de ski, une épreuve comptabilisée au classement de la Coupe du monde de ski de fond.

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a complété la course en 30 minutes et 22,7 secondes, ce qui lui a permis de gagner un rang au classement cumulatif du Tour de ski et de le terminer sur la troisième marche du podium.

La poursuite de 9 km a été remportée par le Suisse Dario Cologna en 28:52,1, soit 1:26,5 de moins que le Norvégien Martin Johnsrud Sundby. Harvey a suivi à moins de quatre secondes derrière.

Cologna a donc remporté le Tour de ski en vertu d’un temps total de 2:49;29,8, devant Sundby et Harvey. Le Kazakh Alexey Poltoranin, qui occupait le troisième échelon avant la dernière étape disputée dans l’exigeante Alpe Cermis, a abouti au pied du podium.

Chez les dames, la Norvégienne Heidi Weng a signé une deuxième victoire en autant de jours en complétant la poursuite de 9 km en 32:13,3. Sa compatriote Ingvild Flugstad Oestberg a obtenu la médaille d’argent et l’Américaine Jessica Diggins, le bronze.

Au classement cumulatif, Weng s’est adjugé le titre du Tour de ski en 2:20;56,5, devant Oestberg et Diggins, dans l’ordre.

Aucune Canadienne n’a participé au Tour de ski.

Les fondeurs se rendront le week-end prochain à Dresde, en Allemagne, afin de prendre part à la prochaine escale du circuit de la Coupe du monde de ski de fond.