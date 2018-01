OBERHOF, Allemagne — Fredrik Lindstroem a permis à la Suède de remporter le relais par équipes 4×7,5 km en Coupe du monde de biathlon, dimanche.

Lindstroem et ses coéquipiers Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin et Sebastian Samuelsson ont complété l’épreuve en une heure, 19 minutes et 44,1 secondes.

Ils ont devancé l’Italie par 1:10,8 et la Norvège par 2:04,6.

La formation canadienne, représentée par Christian et Scott Gow, Brendan Green et Carsen Campbell, a abouti en 10e place, à 6:23,1 des Suédois.

Plus tôt dimanche, Justine Braisaz a permis à la France de surprendre l’Allemagne lors du relais par équipes féminin.

Braisaz a protégé l’avance de ses coéquipières Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier et Célia Aymonier et la France a complété le relais de 4×6 km en 1:12;42,4. Les Françaises ont devancé les Allemandes Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuss et Maren Hammerschmidt par 32,4 secondes.

La formation française n’a écopé que d’une seule pénalité, en dépit de la neige, du vent et de l’épais brouillard qui a enveloppé Oberhof dimanche, tandis que l’équipe allemande a été sanctionnée à deux reprises.

L’Allemagne était invaincue en six relais avant la course de dimanche, si on remonte jusqu’à la saison dernière.

La Suède a terminé troisième devant la Russie et l’Ukraine, dans l’ordre.

La formation canadienne, représentée par Sarah Beaudry, Julia Ransom, Megan Tandy et Emma Lunder, s’est contentée du 14e rang à 6:37,5 de la France.