PHILADELPHIE — Sean Couturier a donné les devants aux siens en deuxième période et les Flyers de Philadelphie ont battu les Sabres de Buffalo 4-1, dimanche, pour signer une troisième victoire de suite.

Couturier a ajouté un but dans un filet désert. Il a inscrit quatre buts lors de ses deux derniers matchs et il totalise maintenant 42 points, trois de plus que son sommet en carrière.

Shayne Gostisbehere et Ivan Provorov ont touché la cible pour les Flyers alors que Jakub Voracek a récolté deux mentions d’aide pour porter son total à 43, un sommet dans le circuit Bettman.

Michal Neuvirth a repoussé 30 rondelles pour les Flyers, qui sont revenus dans la course aux séries, un mois après avoir encaissé 10 revers de suite.

Ryan O’Reilly a été l’unique marqueur des Sabres, qui ont conclu un voyage de sept parties à l’étranger avec un dossier de 1-4-2. Robin Lehner a effectué 25 arrêts.

Couturier a accepté une remise de Claude Giroux pour briser l’égalité en deuxième période, lors d’une supériorité numérique. Giroux a obtenu un 52e point sur la séquence, ce qui le place actuellement à égalité au deuxième rang de la LNH à ce chapitre.